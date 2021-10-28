الخارجية: السفراء الرافضين للانقلاب هم الممثلون للحكومة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 28 أكتوبر 2021

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان.



واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور".

ورحبت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية، مريم الصادق، بـ"مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين والإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش".

وقالت المهدي "افتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل،وكل سفير حر رفض الانقلاب نصر للثورة"، مؤكدة "أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان".

وجاءت هذه الخطوة بعد إعفاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، 6 سفراء من مناصبهم، بينهم سفيرا الخرطوم لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن سفراء السودان في 12 دولة، أعربوا في بيان مشترك عن رفضهم لانقلاب الجيش على السلطة في بلادهم.