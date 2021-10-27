عاجل.. أول تعليق من "حمدوك" على أحداث السودان الأخيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

قال رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه"، محذراً من استخدام العنف ضد المحتجين، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، في أول تصريح له بعد الأزمة الأخيرة.



وكان حمدوك التقى ممثلين عن فرنسا، وألمانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، رئيس الوزراء السوداني عبد حمدوك، في منزله.

وأعاد الجيش السوداني حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة"، بحسب فرانس برس.

وأضاف البيان، الذي نشر على صفحة الجيش على فيسبوك، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد علق أنشطة السودان فيه حتى استعادة الحكم المدني في البلاد.

وقال الاتحاد إنه يرفض استيلاء الجيش على السلطة واصفا إياه باعتباره "استيلاء غير دستوري" على السلطة.

وأفادت تقارير بأن البنك الدولي علق جميع المساعدات عن السودان عقب الانقلاب.

ودعا عدد من القوى الغربية إلى اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء السوداني، القابع في منزله تحت حراسة مشددة، عبد الله حمدوك، قائلا إنه ما زال يعترف برئيس الوزراء وحكومته باعتبارهم قادة دستوريين للسودان.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق من قبل عضوية السودان في يونيو 2019 بعد مقتل متظاهرين مطالبين بالحكم المدني بالرصاص خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ثم أعيدت عضويته بعد ثلاثة أشهر عقب إعلان عبد الله حمدوك تشكيل أول حكومة في السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.