عاجل.. الجيش يقيل مدير سلطة الطيران المدني

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

قالت مصادر في قطاع الطيران السوداني، اليوم الأربعاء، إن الجيش أقال إبراهيم عدلان، المدير العام لسلطة الطيران المدني.



وكانت سلطة الطيران المدني في السودان أعلنت أن مطار الخرطوم الدولي أعاد فتح أبوابه اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد توقف استمر منذ الاثنين؛ بسبب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في البلاد.

يأتي ذلك في ظل سماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي احتجزوه، الاثنين، مع وزراء آخرين في حكومته، بالعودة إلى منزله، بعد ردود أفعال دولية واسعة على التطورات الأخيرة في البلاد.

وتتواصل فصول الأزمة السودانية، حيث رحّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك إلى منزله، وسط دعوات من أحزاب سودانية للعودة إلى الحوار.

وكان حمدوك قد عاد قبل ساعات، مساء يوم الثلاثاء، إلى منزله وسط حراسة أمنية.