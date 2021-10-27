البنك الدولي يعلق المساعدات المالية إلى السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته إلى السودان لحين إشعار آخر، بسبب الأحداث التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية.



البنك الدولي أوضح في بيان له وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن قرار تعليق المساعدات المالية إلى السودان جاء بعد إجراءات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء.

وفي ذات السياق، كان الاتحاد الإفريقي أعلن اليوم الأربعاء، تعليقه مشاركة السودان في جميع الأنشطة التي ينظمها، لحين عودة السلطة التي يقودها المدنيون.

وفي بيان له أوضح الاتحاد الإفريقي، أن قرار تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة، جاء لحين عودة السلطة السودانية، بقيادة مدنية.

وفي مؤتمر صحافي له أمس الثلاثاء، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، ورئيس المجلس السيادة الانتقالي، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة السوداني والحكومة الجديدة، خلال يومين.

وأضاف أن الجيش عالج بعض الأزمات التي عجزت عنها الحكومة، وأن القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية مُنفردة، وأن الموقف الذي تم اتخاذه من قبل الجيش السوداني كان بهدف إعادة البريق لثورة الشعب السوداني.

وتابع البرهان: القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين، وأن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.