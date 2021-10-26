أمريكا تطالب القيادة بالاتفاق على موعد تسليم السيادي للمدنيين

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعرب المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان عن إلتزام الولايات المتحدة الامريكية على دعم التحول الديمقراطي في السودان، بشرط تمسك القيادة السودانية بالوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 وإتفاق سلام جوبا في العام 2020 والذي تم التوافق عليه بين الاطراف السودانية.



وقالت السفارة الامريكية في منشور لها على صفحتها الرسمية فيسبوك حول زيارة المبعوث الامريكي الخاص للسودان خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري ان المبعوث الخاص حث الحكومة الانتقالية على تلبية رغبات الشعب السوداني في عملية الانتقال الديمقراطي والعمل معا لتنفيذ الانتقال وفق جدول زمني واضح.

وفيما يلي نص البيان:-

زار المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان السودان في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر. التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء ، بمن فيهم وزيرة الخارجية مريم المهدي ، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ، ووزير الدولة. جبريل ابراهيم المالية. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي". والي دارفور مني مناوي. قوى الحرية والتغيير. ونشطاء مدنيون.

وأعرب المبعوث الخاص فيلتمان عن التزام الولايات المتحدة بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية. كما أكد أن الدعم الأمريكي يعتمد على التزام قادة السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.

وحث المبعوث الخاص الحكومة الانتقالية على الاستجابة للرغبات المعلنة للشعب السوداني في الديمقراطية والعمل والتعاون لتنفيذ المعايير الانتقالية الرئيسية على جداول زمنية واضحة ، بما في ذلك إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي ؛ الاتفاق على موعد نقل رئاسو مجلس السيادة إلى الجانب المدني. الشروع في عملية إصلاح قطاع الأمن ؛ إنشاء إطار للانتخابات ؛ وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية.