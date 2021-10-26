عاجل.. عودة "الإنترنت" في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

عادت خدمة الإنترنت في السودان بعد توقف منذ ليلة الإثنين الماضي، فيما تتواصل الدعوات للعصيان ردا على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش.



وبحسب سكان محليون عادت خدمة الإنترنت في جميع الشبكات؛ سوداني، زين، أم تي ان، في الخرطوم فيما كما عادت لجميع أنحاء البلاد في شبكتين على الأقل بعد انقطاع منذ فجر الإثنين الماضي.

وتأتي عودة الإنترنت بعد مؤتمر صحفي عقده القائد الأعلى للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء وحمل رسائل تطمينية بشأن مستقبل البلاد، وتأكيدات بشأن إعادة تشكيل مؤسسات الدولة.

وفي غضون ذلك، لا تزال دعوات العصيان المدني تتصاعد ردا على إجراءات إستثنائية أعلنها البرهان أمس الإثنين تضمنت فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

واليوم الثلاثاء، أعلنت لجان المقاومة في كل مناطق الخرطوم عبر مكبرات الصوت في المساجد عن العصيان المدني ووضع المتاريس بالشوارع.

فيما قررت سلطة الطيران المدني في السودان اليوم أيضا، تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من الثلاثاء 26 وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول.