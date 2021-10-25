بالأسماء.. تعرف على المعتقلين في أحداث السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أكدت وزارة الإعلام السودانية، أنه تم اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة.



وأضافت عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن قوات عسكرية اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين، كما تم قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية".

واعتقلت قوات عسكرية مشتركة، محمد الفكي عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس لجنة تفكيك التمكين، وخالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء، وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء السياسي، وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة، وفيصل محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الإعلامي.

كما تم اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر دقير وعروة ومحمد ناجي الأصم القيادي في تجمع المهنيين والصادق عروة القيادي بحزب الأمة وجعفر حسن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير والريح السنهوري القيادي في الحرية والتغيير، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سودان تربيون".