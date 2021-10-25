إعلان حالة الطوارئ في السودان وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عن مجوعة قرارات للحفاظ على السودان، وذلك خلال كلمة له اليوم.

