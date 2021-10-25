عاجل.. نقل حمدوك إلى "مكان مجهول" بعد رسالة دعت إلى "احتلال الشوارع"

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الإعلام السودانية، صباح الاثنين، أن قوات من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد ”رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب“.



وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك: ”بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول“.

وكانت الوزارة ذكرت في تدوينة سابقة أن ”القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد للانقلاب“.

لكن الوزارة نقلت رسالة عن حمدوك ”من مقر إقامته الجبرية“، طالب فيها السودانيين بـ“احتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم“، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ”التمسك بالسلمية“.

كما أكدت الوزارة ”اعتقال أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة“.

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم: وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالإضافة إلى العضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بحسب مصادر محلية.