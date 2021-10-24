عاجل.. محتجون يغلقون جسرا مهما في الخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 24 أكتوبر 2021

أغلقت حشود من المحتجين المطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين في السودان اليوم الأحد جسرا مهما عبر النيل الأزرق في العاصمة الخرطوم.



وأكد مراسل RT في الخرطوم أن مجموعة من المتظاهرين المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري أغلقت بالاتجاهين جسر المك نمر الذي يربط بين الخرطوم العاصمة والخرطوم بحري.

وتأتي هذه التطورات على خلفية الأزمة السياسية المتواصلة في السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة ومناهضة للحكومة المدنية في الخرطوم.

وسبق أن اقتحم متظاهرون مشاركون في اعتصام القصر أمس مقر وكالة الأنباء السودانية "سونا" بهدف منع "قوى الحرية والتغيير" من عقد مؤتمر صحفي مقرر.