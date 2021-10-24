حمدوك يستقبل جيفري فيلتمان بمقر اقامته

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 24 أكتوبر 2021

استقبل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمقر اقامته، جيفري فيلتمان، مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الأفريقي، ونائبه برايتون نوبف، وبرايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي بالبلاد.



وناقش اللقاء الأوضاع السياسية بالبلاد، وأهمية المحافظة على عملية الانتقال المدني الديموقراطي وصولاً لانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني ممثليه بنهاية الفترة الانتقالية.

وبحسب اعلام مكتب رئيس الوزراء، استعرض اللقاء الأزمة السياسية الحالية بالبلاد وسُبُل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان وبالشراكة الحالية.

وعُقد في نفس اليوم اجتماع رباعي ضم كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إلى جانب المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان.

أكد فيلتمان خلال الاجتماع دعم الولايات المتحدة الصارم والقوي للانتقال المدني الديمقراطي وفقًا لرغبات الشعب السوداني التي عبّر عنها بكل سلمية والتزام بعدم العنف، وحثّ جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان.