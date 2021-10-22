حمدوك: بحثنا عن المشروع الديموقراطي لما يزيد على 5 عقود

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 22 أكتوبر 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

صرح عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أن السودان ظل يبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي لما يزيد على 5 عقود.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن حمدوك وجّه التحية لملايين السودانيات والسودانيين الذين خرجوا في كل مدن وأرياف البلاد، ودول المهجر، ليؤكدوا تمسكهم بالتحول المدني الديموقراطي وشعار ثورة ديسمبر.

وأضاف حمدوك، في خطاب ألقاه عقب خروج حشود دعما للحكم المدني، أن الشعب السوداني أثبت وجدد تمسكه بالسلمية، والتزامه بالسير في درب الحرية والديموقراطية والتحول المدني الديموقراطي، مشيرا إلى أن الجماهير السودانية أسمعت صوتها وأوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة، ولا مجال للردة عنها.

وتابع حمدوك في كلمته، قائلا: "أحيا مواطنات ومواطنو بلادي في هذا اليوم العظيم، الذكرى السابعة والخمسين لثورة أكتوبر المجيدة لقد ظللنا نبحث عن المشروع الوطني الديموقراطي لما يزيد على خمسة عقود، ومنذ ثورة أكتوبر 1964".

وجدد حمدوك تعهده لمواطني بلاده بمواصلة العمل على إكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف وشعارات الثورة، واختتم بقوله: "أحييكم مجدداً وأُشيد بالدور العظيم الذي ظلت تطلع به الشرطة في حماية المواكب وكل وسائل التعبير السلمية".