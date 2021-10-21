دعوة للبرهان من الرئيس الفرنسي للمشاركة فى مؤتمر حول ليبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 21 أكتوبر 2021

تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم. السفيرة رجاء ربيع سفيرة جمهورية فرنسا لدى السودان، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة فى مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده فى الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٢١م.



وأشاد خلال اللقاء، بجهود جمهورية فرنسا فى دعم التحول الديمقراطى بالبلاد، خاصة تنظيمها وعقدها لمؤتمر باريس الدولى لدعم التحول الديمقراطى فى السودان، مؤكدا ان السودان سيظل يحفظ لفرنسا هذا الجميل.

إلى ذلك أكدت السفيرة الفرنسية رجاء ربيع فى تصريح صحفى عقب اللقاء، على ضرورة إستمرار التعاون المشترك بين السودان وفرنسا وتطويره، مشيرة إلى مؤتمر التعاون الإستراتيجي بين السودان وفرنسا الذي إنعقد بباريس في الفترة ما بين ١٤-١٥ إكتوبر، وجرى خلاله حوار عميق بين الجانبين، خاصة تطوير التعاون المشترك حول القضايا الإقليمية في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وأعلنت السفيرة رجاء ربيع عن زيارة لقائد القوات الفرنسية فى جيبوتي للسودان الإسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع القادة العسكريين في السودان حول سبل دفع التعاون العسكري المشترك بين السودان وفرنسا.

واكدت السفيرة دعم بلادها لعملية السلام والإستقرار فى السودان لتجاوز هذه المرحلة الحساسة وإنجاح الفترة الإنتقالية.