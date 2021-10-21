"الحكومة تقاوم حلها".. وزراء وسط محتجي الخرطرم

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 21 أكتوبر 2021

مواكب سلمية شهدتها العاصمة السودانية، تخللتها مشاركة وزراء بارزين بالحكومة الانتقالية وهم يرددون شعارات داعمة للحكم المدني.



يأتي ذلك في وقت يدخل فيه اعتصام تقيمه مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير أمام القصر الرئاسي، يومه السادس على التوالي.

وبحسب شهود، فإن كلا من وزير الصناعة والقيادي الأبرز في تحالف الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، ووزير مجلس الوزراء خالد سلك، إضافة إلى وزير النقل المهندس ميرغني موسى، شاركوا في مظاهرات اليوم ضمن المواكب الداعمة للانتقال المدني.

وأشار الشهود إلى أن وجود هؤلاء الوزراء أشعل حماس المتظاهرين وأعاد اللحمة الثورية في أبهى تجلياتها.