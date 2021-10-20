وزير العدل يلتقي نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أشاد وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه الولايات المتحدة للشعب السوداني، واسنادها الفاعل لانجاح عملية الانتقال الكامل إلى الحكم الديمقراطي المدني في البلاد.



وأكد عبد الباري لدى استقباله بمكتبه اليوم نائب مبعوث الخارجية الأمريكية للقرن الأفريقي، بيتون نوف، أن الالتزام بالوثيقة الدستورية والحوار السياسي بين أطراف الوثيقة الدستورية فيهما المخرج من كل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد حالياً

وأشار الوزير إلى أن الوثيقة الدستورية والالتزام بها يشكلان الضامن الأكبر للعبور بعملية الانتقال، وصولاً إلى الانتخابات المزمع تنظيمها بنهاية الفترة الانتقالية، مستعرضاً في هذا السياق جملة المشاورات والورش التي تعكف وزارة العدل عليها هذه الأيام بغية إرساء دعائم الانتقال وإنشاء المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية

إلى ذلك أكد نائب المبعوث الأمريكي سعادته بالوصول إلى الخرطوم مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في سياق المشاورات المستمرة حول مختلف القضايا وتمهيداً لزيارة المبعوث فيلدمان المزمعة أواخر الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أنه تبادل الرؤى مع عدد من المسؤولين السودانيين والفاعلين السياسيين بخصوص التحديات التي تواجه الانتقال، موكداً أن تجسير الهوة بين أطراف الانتقال هي الخطوة الأهم في الوقت الراهن، معتبراً أنهم كاصدقاء للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل سيبذلون جهدهم للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بفعل كل ما بوسعهم لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة.