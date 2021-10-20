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عاجل.. 9 وفيات و81 إصابة جديدة بكورونا في السودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 9 وفيات و81 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، موضحة أن 6 من وفيات كورونا كانت في العاصمة الخرطوم، و3 بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأشار الوزارة، في بيان، إلى وجود 81 حالة كورونا مؤكدة، 53 منها في الخرطوم، و8 بالولاية الشمالية، و12 بولاية نهر النيل، و2 بالنيل الأبيض، و2 بولاية كسلا، 3 بولاية الجزيرة، حالة بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وكشف بيان وزارة الصحة السودانية عن وجود 875 حالة نشطة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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