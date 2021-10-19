وصول 67 ألف طن من الدقيق إلى الخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلن مدير مباحث التموين، اللواء طارق الرشيد، بدء دخول 67 ألف طن من دقيق الخبز إلى العاصمة الخرطوم، استوردها القطاع الخاص من مصر.



ويتجه السودان إلى تأمين احتياجاته عبر موانئ دول الجوار، بعد تطاول إغلاق الميناء الرئيس على ساحل البحر الأحمر والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان، بواسطة مكون قبلي مُنذ 17 سبتمبر الماضي.

وقال الرشيد، لـ(منصة الناطق الرسمي) أمس بحسب صحيفة اليوم التالي، إنَّ ارتفاع جوال دقيق الخبز من 13 إلى 26 ألف جنيه بغير المبرر، لجهة توفر مخزون كافٍ في ولاية الجزيرة والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أنَّهم قاموا بتقييد 150 دعوى قضائية تتعلق برفع أسعار الخبز، كما طالبوا ولاية الخرطوم قبل عام ونصف العام بتحديد سعر تأشيري للدقيق التجاري حتى يتمكنوا من محاسبة المتلاعبين.

وأضاف: المباحث دون وضع الأسعار التأشيرية للسلع لا تستطيع العمل بالصورة المطلوبة. وكشف الرشيد عن دراسة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس خلصت؛ إلى أنَّ سعر قطعة الخبز التجاري لا يجب أن تتعدى الـ10 جنيهات.

وقال: “إذا كانت هناك تسعيرة قائمة على تكلفة حقيقية؛ لما حدث الانفلات في الأسعار، إننا نحتاج إلى حزمة قرارات تحفظ للمواطن حقوقه”.