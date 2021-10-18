عاجل.. الأمن يغلق الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 18 أكتوبر 2021

دخل اعتصام قوى الحرية والتغيير في محيط القصر الجمهوري بالسودان، اليوم الإثنين، يومه الثالث للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة.



وكان المتظاهرون توافدوا السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، مرددين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بحكومة عسكرية لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وتعددت الشعارات داخل ساحة الاعتصام بين المطالبة بصدور بيان من رئيس مجلس السيادة وأخرى تطالب بتوسيع قاعدة المشاركة وحل الحكومة.

وطالبت لجنة الاعتصام في بيان بالعمل على تكوين حكومة كفاءات وطنية، ‏و‏ توسيع قاعدة المشاركة السياسية.‏

كما طالبت لجنة إزالة التمكين وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد، و‏ تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية بجانب ‏ التحضير للانتخابات في أسرع وقت ممكن، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ونتيجة لهذا، أغلقت قوات الأمن السودانية الطرق المؤدية لمقر رئاسة الحكومة بعدما أعلن محتجون موالون لمجلس السيادة عزهم على إغلاق مقر الحكومة لحين قيام رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بحلها.