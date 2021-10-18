المؤيدون للجيش بالسودان يطالبون بإسقاط رئيس الوزراء

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 18 أكتوبر 2021

طالب المعتصمون المؤيدون للجيش في الخرطوم اليوم الإثنين، بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بـ "الأسوأ" منذ إسقاط عمر البشير في 2019.



وفي اليوم الثالث للاعتصام، ردد المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية، وإسقاط رئيسها.

وتجمع العشرات أمام مقر مجلس الوزراء وسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون ضد حمدوك. ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.

وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين لفرانس برس: "جئنا هنا لإسقاط الحكومة المدنية لأنها فشلت وليتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية".

ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 ثلاثين عاماً من حكم البشير، إن الاعتصام هو بمثابة "انقلاب" في بلد عرف الكثير من الانقلابات.