مقرر لجنة إزالة التمكين: الشعب سيتصدى لعودة "الإخوان"

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 17 أكتوبر 2021

أكد مقرر لجنة إزالة تمكين إخوان السودان وجدي صالح أن الشعبب سيتصدى لعودة نظام الإخوان البائد.



وأضاف وجدي صالح أن "أهم أهداف الثورة هي تفكيك نظام الإخوان الإرهابي، لكن هذه المظاهرات تطالب بحل لجنة التفكيك ومشاركة من قتلوا ونكلوا بالشعب في السلطة الانتقالية" .

وأوضح صالح أن "هذه الثورة جاءت نتاج تراكم نضالي لثلاثة عقود ولن تنهزم، والثورة وحدت كل الشعب السوداني في أهدافها وشعاراتها."

وأضاف أن "الوطن على المحك في وحدته وتماسكه، وسقطت ورقة التوت التي كانت تغطي عورة الانقلابيين، بعدما كشفوا عن أمانيهم بعودة عهد القهر بذات وسائل النظام المُباد، والشعب السوداني سيواجهها بوضوح تام ".

وأشار إلى أن "قوى الثورة سترمي خلفها كل خلاف واختلاف وستتوحد وتتحد لتكمل ثورتها في مواجهة البدائل الزائفة للانقلابيين وأعداء الانتقال الديمقراطي".

ولفت إلى أنه "واجب علينا جميعاً، نحن قوى الثورة، أن ننتظم للتوقيع في دفتر الحضور الثوري توقيعاً يليق بثورتنا ويردع كل حالم بالانقضاض على الانتقال فنحن من شوارع الثورة وإليها."

واستطرد: "الثورة مشوارها طويل لتحقيق أهدافها، فالشعب أقوى والردة مستحيلة" .