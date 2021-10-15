الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 15 أكتوبر 2021

كشف المدير التنفيذي لمحلية الجنينة الأستاذ خليل حامد دقرشو عن خطة متكاملة لتنظيم حركة الاسواق بمحلية الجنينة وإزالة الظواهر السالبة بالشوارع والطرق الرئيسية من خلال تنشيط حركة الاسواق الفرعية ومنع تكدس العربات التجارية وشحنها داخل السوق الكبير، وتنظيم الباعة المتجولون إضافة إلى تحويل شبكة المواصلات الداخلية بساحة الفيتوري برئاسة المحلية، وتفعيل السوق الشعبي بوحدة شرق الوادي بهدف التقليل من إزدحام حركة المواصلات العامة والمارة، وإنعاش الحركة التجارية الداخلية والخارجية.



وأضاف دقرشو أن هناك جهودا ستبذل من أجل إنارة الطريق الرئيسي الذي يربط مطار الشهيد صبيرة بغرب الجمارك بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع الشركات الخاصة، فضلا عن مساعي في إنشاء هيئة لتجميل مدينة الجنينة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية لإنسان المنطقة.

يذكر ان محلية الجنينة قد شرعت خلال الأيام الماضية في إنفاذ حملات لإصحاح البيئة وتنظيم أنشطة صحية وتثقيفية شملت عددا من المناطق السكنية.