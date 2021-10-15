مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن قافلة مساعدات للمتضررين من الفيضانات بالسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 15 أكتوبر 2021

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول في ولاية شمال دارفور بالسودان ، وذلك ضمن مشروع إغاثة المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات بالسودان للعام 2021م.



وحضر تدشين المساعدات وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت، ووالي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، والمفوض العام للعون الإنساني الاتحادي نجم الدين موسى عبدالكريم، ورئيس المجلس الأعلى للتنمية والرعاية الاجتماعية بشمال دارفور خليل موسى حسن، وعدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن ولاية شمال دارفور.

وتشمل المساعدات المقدمة 160 طنًا من المواد المتنوعة، عبارة عن 5,000 سلة غذائية تزن السلة الواحدة 32 كيلوغرامًا تحتوي على السكر والدقيق وزيت الملح والعدس، سيتم توزيعها على بعض المحليات في كل من ريف الفاشر وتجمع النازحين الجديد بمنطقة شقرة، ومنطقة فتابرنو بمحلية كتم، ومنطقة أروري بمحلية أمبرو والقرى المجاورة لها.