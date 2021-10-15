ترجمة اتفاقية سلام جوبا باللغات المحلية بالنيل الازرق ونشرها

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 15 أكتوبر 2021

اختتمت جمعية جسر السلام باقليم النيل الازرق بالتعاون مع المبادرة السودانية للتنمية (سوديا) وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية امس بقاعة منظمة (هيومن ابل) بمدينة الدمازين الورشة التدريبية لحملة التثقيف المدني المجتمعي والتي ناقشت موضوعات (السلام - الدستور- الانتخابات).



وأوضح الاستاذ سيف النصر من الله مدير مشروع التثقيف المدني والمجتمعي أن المشاركين شرعوا في تنفيذ المخرجات على ارض الواقع ابتداءا من ترجمة اتفاقية سلام جوبا باللغات المحلية ونشرها عبر الاعلام، وتفعيل آلية التواصل مع مجتمعات الرحل والمزارعين والنازحين بمناطق اروما والشهيد افندي والبان جديد.

وابان ان مجموعات (الاعلاميين - الثقافة والتراث - القيادات المجتمعية) طرحت خطط متكاملة لتنفيذ مخرجات الورشة. مشيدا بتفاعل المشاركين مع اطروحات الورشة.