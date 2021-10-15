عاجل.. حمدوك يرفض طلب البرهان بحل الحكومة الانتقالية

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 15 أكتوبر 2021

رفض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلبا من رئيس مجلس السيادة بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها.



وعقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" اجتماعا الخميس مع حمدوك لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد.

وأكدت مصادر متعددة ل " سودان تربيون '' أن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبدالها بحكومة أخرى تضم جماعات السياسية تخطط لمظاهرات غدا السبت.

إلى ذلك، طلب البرهان تجميد نشاط لجنة إزالة التمكين التي صارت مناوئة.

وفقا للمصادر، رفض حمدوك هذه المطالب، مذكرا أن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.