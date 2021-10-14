عاجل.. بعثة الأمم المتحدة تقف على مشكلة إغلاق الطريق القومي ببورتسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 14 أكتوبر 2021

التقى وفد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان مدير الميناء الجنوبي ببورتسودان الأستاذ محمد محجوب.



وأوضحت ممثلة البعثة الأُممية السيدة ستيفن كورن خلال اللقاء أهداف الزيارة التي تأتي من أجل الوقوف على مشكلة إغلاق الطريق القومي بورتسودان - الخرطوم وإغلاق الميناء وتفهم طبيعة المشكلة وأبعادها مبينة أن الاغلاق مشكلة سياسية تعقد عملية الانتقال الديموقراطي ولها أبعاد اقتصادية.

من جانبه أمن مدير الميناء الجنوبي على أن الإغلاق مشكلة سياسية وهيئة المواني ليست طرفاً فيها, مشيراً الى الآثار السالبة لاغلاق الميناء على البلاد بصورة عامة وعلي الموانيء بصفة خاصة ، وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة وفد البعثة الأُممية مدخلاً لحل المشكلة .

الى ذلك انتظم برنامج وفد البعثة الأُممية الذي شمل زيارة جامعة البحر الأحمر ولقاء منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ولجان المقاومة واستمع الوفد الى وجهات النظر حول هموم وقضايا الشرق ومقترحات الحلول .

وسوف يلتقي الوفد بقطاع المرأة في الفترة المسائية بالاضافة الى زيارة نادي البجا ببورتسودان.

يذكر أن زيارة وفد بعثة الأمم المتحدة دخلت يومها الثاني على التوالي منذ وصولها أمس الى ولاية البحر الأحمر.