عاجل.. بدء مشروع أممي لـ"استدامة السلام" بإقليم النيل الأزرق

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

رحب عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، بمشروع “السلام المستدام” الذي تنفذه الأمم المتحدة بإقليم النيل الأزرق، جنوبي السودان.



واستقبل عقار، بمكتبه بالقصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وفداً أممياً، يضم “برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة”.

وقال مدير البرنامج القطري للأمم المتحدة للبيئة، أتيلا أوراس، في تصريح صحفي، إنه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة، حول بدء مشروع “السلام المستدام” في ولاية النيل الأزرق عبر حوكمة الموارد الطبيعية المستجيبة للنوع الاجتماعي والآليات الشاملة لبناء السلام، وسبل العيش المرنة مع تغير المناخ.

وأشار أتيلا، بحسب وكالة سونا للأنباء، إلى أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا والتحديات المتعلقة بالبيئة.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي، أكد ترحيبه ودعمه للمشروع، والذي سيغطي ثلاث محليات بولاية النيل الأزرق.

ومشروع “السلام المستدام في ولاية النيل الأزرق عبر حوكمة الموارد الطبيعية”، مدعوم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.