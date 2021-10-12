عاجل.. الخارجية: إثيوبيا وضعت حوائط خرسانية استعدادا للملء الثالث لسد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا وضعت الحوائط الخرسانية استعدادا للملء الثالث لسد النهضة الذي يبنى على الأزرق.



وأضافت في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية، أن الخرطوم في انتظار دعوة رئيس الكونغو لاستئناف التفاوض حول سد النهضة.

وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في حالة شبه متجمدة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة، لكنها لا ترقى لمستوى طموحات بلاده.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ جولة عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل الماضي، وتبعها طلب مصر والسودان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، انتهت إلى صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي طالب فيها بسرعة استئناف المفاوضات.

وعلى الرغم من صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن في منتصف سبتمبر الماضي، فإن المفاوضات متوقفة حتى الآن، ورغم زيارة وزير خارجية الكونغو أيضا إلى الدول الثلاث لعرض مقترح جديد لاستئناف المباحثات.

وشدد عبد العاطي على أن مصر تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل إلى اتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة، موضحا أنه من حق المصريين القلق حول أزمة سد النهضة لكن لا يكون هذا القلق مرضيا.