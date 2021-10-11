عاجل.. البرهان: البعض في السودان يحاول إقصاء القوات المسلحة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 11 أكتوبر 2021

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين بعض القوى السياسية بمحاولة شغل الرأي العام "بافتعال مشاكل" مع القوات المسلحة والدعم السريع.



كما أشار إلى أن هناك "محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي" . وأضاف مخاطبا ضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المجلس، أن "القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".

إلى ذلك، أكد الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة بإشراك كل القوي الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وشدد على أن قيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية "ليست مكانا للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا"

كذلك، حيا البرهان أفراد القوات المسلحة والدعم السريع، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي يقومون بها رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام القيادة العامة بتحسين وضع الفرد العسكري المعيشي وبيئة العمل.