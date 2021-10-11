عاجل.. أطراف الحكم في السودان تطوي الخلاف بحثاً عن حل الأزمة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 11 أكتوبر 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم في السودان، إن هناك مؤشرات مرونة من أطراف حكومة الانتقال لحل الأزمة السياسية.



وتفجرت أزمة سياسية بين شركاء الحكم الانتقالي، بسبب المواقف من انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أزمة عطلت عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع والبرلمان المؤقت، بعد تراشق كلامي.

وقال القيادي في الائتلاف الواثق البرير، إن "هناك مؤشرات مرونة من كل الأطراف للجلوس في حوار جاد يفضي إلى حل الأزمة السياسية".

وأشار إلى أن آلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال-الطريق إلى الأمام"، أبلغتهم بـ "مرونة من المكون العسكري لإنهاء الأزمة".

وأعلنت الآلية، توسطها بين شركاء الحكومة العسكرية والمدنية، وعقدت لقاءات مع الطرفين اللذين يبدو أنهما تخليا عن التصعيد الإعلامي.