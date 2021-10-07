عاجل.. مخزون الدقيق بالسودان يكفي لأربعة أيام فقط

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 7 أكتوبر 2021

قال مسؤول حكومي رفيع بالسودان إن المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام فقط، وتوقع الوصول إلى اتفاق بفتح الطرق وميناء بورتسودان خلال الساعات المقبلة.



ومنذ نحو ثلاثة أسابيع يغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة مرافق وطرق حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وحذر مجلس الوزراء من تداعيات عملية الإغلاق الممتدة على مخزون السلع الاستراتيجية والوقود والأدوية. ونقل موقع "سودان تريبيون" عن وزير الصناعة إبراهيم الشيخ القول إن "المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام"، وتوقع فتح ميناء بورتسودان والطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الإغلاق أثر على حركة النقل بشكل أساسي وكبير. وكشف عن أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاد الكامل، وقال: "وارد جداً أن تحدث أزمة خانقة جداً لو استمر الإغلاق أكثر من ذلك".