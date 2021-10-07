بعد لقاء حمدوك.. قوى الحرية والتغيير تؤكد التزامها بالشراكة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 7 أكتوبر 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أفادت الأنباء القادمة من السودان، اليوم الخميس، بأن اجتماع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع قُوى الحرية والتغيير شدد على أهمية معالجة قضية شرق السودان.



يأتي ذلك فيما كشفت مصادر أن الاجتماع الذي انعقد بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، رفقة اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم وزيرة الخارجية مريم الصادق ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وآخرين، لم يصل إلى نتائج واضحة، وفقاً للعربية نت.

وقالت المصادر إن الاجتماع ناقش أزمة الشرق والحلول الممكنة لها، فضلاً عن بحث وتداعيات الإغلاق والإشكالات السياسية التي حدثت مؤخراً، لكن دون نتائج أو توصيات.

وكان مجلس الوزراء، قد شكّل لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري لوضع حلول لأزمة الشرق، إلا أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفردًا.