عاجل.. السودان وتونس تبحثان الأوضاع السياسية في البلدين

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

استقبلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، سفير الجمهورية التونسية لدى السودان شفيق حجي اليوم في مكتبه.



وشرح السفير للوزيرة آخر التطورات السياسية والراهن السياسي في تونس بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأعربت الصادق عن أملها في أن تستقر الأوضاع في تونس بما يضمن تحقيق طموحات وتطلعات الشعب التونسي في الديموقراطية والحكم الرشيد، مؤكدة تطلع السودان إلى تعزيز علاقاته مع تونس عبر تفعيل كل مجالات التعاون المشترك التي سترتقي بالعلاقات بين البلدين.