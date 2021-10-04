عاجل.. التصدي لخلية داعشية في الخرطوم ومقتل 4 إرهابيين

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 أكتوبر 2021

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، السوم الاثنين، اشتباكات بين قوات الأمن، وخلية إرهابية في حي جبرة جنوب الخرطوم، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص على مقر الخلية بحي جبرة، فيما رد أفراد الخلية بفتح النار.



وأكد السكان سماع دوي رصاص قوي، في حي جبرة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 إرهابيين قتلوا خلال المواجهات، بالإضافة إلى عنصر أمني، واعتقل 6 إرهابيين بمداهمة لمقر خلية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي بالخرطوم.

وذكر مصدر أمني أن القوات الأمنية المشتركة تطوق منطقة المواجهات، كما تمت زيادة عدد القوات لتنظيف تواجد الخلية، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعتقال 11 إرهابيا أجنبيا خلال مداهمة أمنية تسببت في مقتل 5 من رجال الشرطة السودانية، وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة وكانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" بجنوب الخرطوم.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية حالة السيولة الأمنية الحالية في السودان، لاستعادة نشاط عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما فتح نظام المخلوع عمر البشير أراضي البلاد لشخصيات إرهابية من عدد من البلدان العربية من بينهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.