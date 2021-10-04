عاجل. السودان يدشن الاستراتيجية الوطنية الموحدة للمياه

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 أكتوبر 2021

دشنت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم، الاستراتيجية الوطنية الأولى الموحدة للمياه في السودان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.



وأكد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانى أن الوزارة تعمل مع شركائها على سد احتياجات المواطنين، وتقوم بتصميم السياسات المناسبة للتمكين من الاستثمار في المؤسسات والبنية التحتية، وحشد الطاقات كقيمة مضافة لتقديم خدمة تفيد الجميع.

وأشار عباس إلى أن إنجاز هذا العمل تطلب العمل والتضامن مع الشركاء بالسرعة التي يتطلبها نظرا لإهماله عقودا من الزمان، مبينا أن الإستفادة القصوى من قطاع المياه يمثل تحديا كبيرا يحتم عليهم الخوض والإنتصار فيه من خلال الرؤية السليمة والتخطيط والإلتزامات المشتركة بتحقيق أهداف القضاء على الجوع والفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص وظيفية تحفظ كرامة الإنسان وتحقيق السلام والتنمية.

وأوضح أن الانتقال بالإستراتيجية من مرحلة الرؤية الى مرحلة العهد العقدي من خلال خطط تحويلية تعتبر قاطرة قطاع المياه في السودان تلبي تزويد نظام إدارة المياه بالمعدات والإمكانيات اللازمة لضمان التوزيع العادل، وتحسين مستوى معيشة السودانيين في المناطق الريفية والحضرية والرعاة في الحصول على مياه صالحة للشرب، وتوفير الأمن الغذائي لحوالي 7 ملايين سوداني يعملون في مجال الزراعة والرعي، وإيجاد فرص وظيفية لحوالي 2 مليون شخص خاصة فئة الشباب والنساء.