عاجل.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وإرهابيين جنوب الخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 4 أكتوبر 2021

اندلعت اليوم الإثنين اشتباكات عنيفة بالذخيرة الحية، بين الأمن السوداني وإرهابيين جنوب العاصمة، الخرطوم.



وذكر المصدر أن القوات الأمنية المشتركة تطوق منطقة المواجهات جنوبي الخرطوم وزيادة عدد القوات لتنظيف تواجد الخلية، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة من سلاح المدرعات لمنطقة المواجهات مع الخلية الإرهابية، مشيرا الي أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، فيما يحدث إطلاق نار كثيف بين القوات الأمنية المشتركة والخلية الإرهابية.

وقال الأمن السوداني أنه تمكن من إلقاء القبض على عنصر في إحدى الخلايا الإرهابية في منطقة جبرة مربع ١٥، جنوب الخرطوم.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إصابة أحد أفراد القوات المشتركة التي داهمت مقر الخلية الإرهابية، موضحا أن السلطات الأمنية حاصرت مبنى في مربع ١٥ جبرة جنوب حلواني إيلاف بالخرطوم، حيث تختبئ العناصر الإرهابية.