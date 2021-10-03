عاجل.. المبعوث الأمريكي يحث السودان على التحرك قدما نحو الحكم المدني

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 3 أكتوبر 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن مبعوث واشنطن للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان حث الساسة السودانيين على إحراز "تقدم سريع" نحو الحكم المدني.



وجاء ذلك خلال لقاء فيلتمان برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ضمن زعماء سياسيين آخرين.

وقال برايس إن فيلتمان دعا السلطات السودانية إلى "التوصل إلى توافق بشأن الموعد" الذي تتولى فيه شخصية مدنية رئاسة مجلس السيادة.

وأضاف برايس أن "الانحراف عن هذا المسار والتقاعس عن الوفاء بالمعايير الرئيسية سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر بما في ذلك المساعدات الأمريكية الكبيرة".

وزار المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان السودان في الفترة من 28 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر بعد أسبوع من محاولة انقلاب أثارت التوترات بين الجماعات المدنية والعسكرية التي تتقاسم السلطة في البلاد.