عاجل.. تظاهرات واسعة دعما لاستكمال الانتقال الديمقراطي بالخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 30 سبتمبر 2021

خرج عدد كبير من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، الخميس؛ دعما لمسار الانتقال الديمقراطي، ورفضا للانقلابات العسكرية.



وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوة نحو 80 من الهيئات المطلبية والنقابية والمهنية، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة، التي كانت تسعى للاستيلاء على السلطة وتعطيل عملية التحول الديمقراطي، بحسب السلطات الرسمية.

وتجمع عدد من المحتجين أمام مقر رئاسة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، قرب القصر الرئاسي، قبل أن يتحرك الموكب الاحتجاجي إلى مجلس الوزراء.

واستقبل المحتجون في الخرطوم قطارين قادمين من مدينة عطبرة شمال الخرطوم، بجانب قطار ثالث من ولاية الجزيرة للمشاركة في احتجاجات العاصمة؛ دعما للسلطة المدنية.

وبحسب القوى المنظمة للاحتجاجات، فإن الحملة التي سميت ”بمواكب الحكم المدني“ – والتي ستكون مستمرة لحين تحقيق المطالب – تأتي استشعارا من قوى حماية الثورة ممثلة في لجان المقاومة والأجسام المطلبية والمهنية والحركات النسوية، لضرورة استكمال مهام ثورة ديسمبر، وتحقيق أهدافها وشعارها ”حرية، سلام، عدالة“.

ويطالب المحتجون كذلك بإصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية، وتحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، إلى لجنة دولية قادرة على الوصول للنتائج بسرعة وكفاءة، بجانب تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، عن دعمه ومشاركته في هذه الاحتجاجات لاستكمال الثورة ورفض الانقلاب عليها.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إحباط محاولة انقلاب عسكرية قادها عدد من الضباط داخل الجيش بمشاركة مدنيين على ارتباط بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أنهم كانوا يهدفون للاستيلاء على السلطة وتقويض الفترة الانتقالية.

ولاحقا أعلن الجيش أن قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة هو اللواء الركن عبدالباقي الحسن عثمان البكراوي، قائد ثاني سلاح المدرعات، إضافة إلى 22 ضابطا، وعدد آخر من ضباط الصف والجنود.