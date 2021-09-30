حمدوك: البنك الدولي تعهد بـ3 مليارات دولار لدعم السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 30 سبتمبر 2021

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن البنك الدولي تعهد بـ3 مليارات دولار لدعم السودان.



وأضاف حمدوك "نسعى إلى تطوير الجانب المهمش اقتصاديا في السودان".

وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن تقديره لمساعدة البنك الدولي للسودان لإنجاز الإصلاح الاقتصادي.

وفي كلمة له اليوم الخميس قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، بعد لقاء مع رئيس الحكومة السودانية، إن السودان في مرحلة بناء صعبة ونعلم أنها تحتاج إلى وقت.

"نساعد السودان لتخطي عقود الصراع إلى مستقبل أفضل، حيث يعيش ظروفا صعبة والحكومة ورثت تحديات كبيرة".

وذكر مالباس أنه عقد جلسة مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وناقش التحديات التي تواجه البلاد.

وقبل وصوله الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، أمس الأربعاء، أعلن مالباس تخصيص ملياري دولار في شكل منح للسودان في العام المقبل.

وحسب موقع "سودان تربيون" قال ديفيد مالباس في بيان: "سعداء للغاية بإعادة التعامل مع السودان، وعلى مدار العام المقبل سنخصص حوالي ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن التفاوت".