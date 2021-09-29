اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة غدًا لدعم السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء أن الأمم المتحدة تشهد غدا اجتماعا دوليا رفيع المستوى لدعم السودان، بتنظيم ورعاية دولة النرويج والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحت شعار "دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان".



ومن المقرر أن يخاطب الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزيرة خارجية النرويج إين أريكسون.

تستهدف الفعالية، التي يخاطبها عدد كبير من وزراء خارجية ومبعوثي وممثلي دول العالم، تأكيد دعم المجتمع الدولي لعملية الانتقال المدني الديمقراطي والتضامن مع الشعب السوداني.