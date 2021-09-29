البرهان يتلقى اتصالا هاتفياَ من وزيرة الخارجية النرويجية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إتصالاَ هاتفياَ من وزيرة الخارجية النرويجية السيدة إيني ماري إيرسون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالدور الكبير الذي لعبته مملكة النرويج في دعم الحكومة الإنتقالية وعملية السلام في السودان وذلك عبر دول الترويكا. وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الإتصال الهاتفي حرص المكون العسكري على دعم وحماية الإنتقال الديمقراطي والعمل سوياََ مع رئيس الوزراء والقوى السياسية من أجل إنجاح الإنتقال والتحول الديمقراطي عبر إنتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني مشيراَ إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الإنقلابية الفاشلة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لاهتمام مملكة النرويج بالشأن الداخلي السوداني ودعمها المتواصل للانتقال وعملية السلام.

من جانبها قالت الوزيرة أن بلادها بصدد إقامة مؤتمر عالي المستوى لدعم الإنتقال في السودان وذلك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وعبرت وزيرة الخارجية النرويجية عن إرتياحها لسماع هذه التطمينات من رئيس مجلس السيادة وتعهدت بنقل فحوى هذا الإتصال للمؤتمر الخاص بدعم الإنتقال في السودان.