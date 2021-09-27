عاجل.. بدء إجراءات استعادة الأموال المهربة للخارج

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أعلن مقرر لجنة إزالة تفكيك إخوان السودان وجدي صالح، اليوم الإثنين، بدء إجراءات استعادة الأموال المهربة للخارج.



وأشار صالح، خلال تصريحات صحفية، إلى شروع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في استعادة أموال الإخوان المهربة إلى الخارج عبر اتفاق مع تلك الدول.

وأضاف: "أقول لكل الذين هربوا ويعتقدون بأنهم هربوا بأموال الشعب ستعود تلك الأموال للسودان".

وتابع وجدي: "نحن مع وحدة السودان كما نناضل لإقامة وطن هدفه الوحيد هو إحداث تحول ديمقراطي لقيام الدولة المدنية التي لن نتخلي عنها، دولة المواطنة بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النوع والانتماء السياسي".

وأشار إلى أن لجنة التمكين ليست لجنة انتقام وتشفي، ولو كانت كذلك لن تجدوا إخواني في الشارع.

وكشف مقرر اللجنة عن استرداد ٥٥ مليون دولار ، تم استغلالها بواسطة ٢٧ شخصا في مشروع الجزيرة.