عاجل.. وفد حكومي رفيع يزور شرق البلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 26 سبتمبر 2021

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن وفدا رفيع المستوى للجنة الشرق التي كونها المجلس الأعلى للسلام، سيغادر صباح اليوم الأحد إلى شرق البلاد بغرض "الوصول إلى حلول ناجزة" مع المحتجين هناك.



وقالت الوكالة إن الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي ويضم في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل، سيلتقي قيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا.

يأتي ذلك وسط استمرار المجلس الأعلى لنظارات البجا في اعتصاماته بعدد من المنشآت الاستراتيجية بولاية البحر الأحمر، ولاسيما بعد إغلاقه خط أنابيب النفط المغذي للخرطوم، ما ترك البلاد مع مخزون من المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط، حسب تصريح وزير النفط أمس السبت.

من جانبه، قال حامد أبو زينب، عمدة عموم قبائل البلندابا ونائب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا إنه "إذا كان الوفد آتيا لتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات فمرحبا به، وإلا فاليرجع من نفس الطريق الذي أتى منه".