عاجل.. حقيقة طلب السودان أموالا مقابل القاعدة الروسية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 26 سبتمبر 2021

نفى مسؤول سوداني، السبت، أن تكون بلاده طلبت دعما ماليا من روسيا نظير المصادقة على قاعدة لموسكو بالبحر الأحمر.



وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، إن "بلاده لم تكمل إجراءات إنشاء مركز روسي للخدمات اللوجستية العسكرية على البحر الأحمر نسبة لغياب المجلس التشريعي".

وأشار الوكيل إلى "وجود تفاهمات عسكرية بين الخرطوم وموسكو في هذا الصدد".

ونفى بشكل قاطع، ما تردد إعلاميا مؤخرا من مزاعم بشأن أن السودان قد طلب مبلغ 5 مليارات دولار من روسيا مقابل المصادقة على الاتفاقية.

وشهدت الفترة الماضية، جدل حول مصير اتفاق وقعه نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مع روسيا يمنح الأخيرة حق إنشاء قاعدة بالبحر الأحمر، في أعقاب إعلان مسؤوليين سودانيين تجميد العمل بالاتفاق لحين المصادقة عليه في البرلمان.