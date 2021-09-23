عاجل.. استقرار مناسيب المياه بجميع القطاعات واستمرار التخزين في السدود

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 23 سبتمبر 2021

سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية، اليوم الخميس، 469 مليون متر مكعب أقل من معدل الفيضان، وسجل منسوب نهر عطبرة 114 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 140 مليون متر مكعب.



وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان، اليوم، أن المحطة الوحيدة التي سجلت منسوبا حرجا هي محطة القويسي بنهر الدندر 14.20 مترا أعلى من منسوب الفيضان (13.50 م) بـ70 سم.

وأكد البيان انخفاض التصريف اليومي خلف سد الروصيرص إلى 302 مليون متر مكعب مقابل 355 مليون متر مكعب يوم الأربعاء، وارتفاع التصريف خلف خران جبل الأولياء إلى 124 مليون متر مكعب مقابل 120 مليون متر مكعب الأربعاء، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 77 مليون متر مكعب مقابل 140 مليون متر مكعب، وانخفض التصريف أيضا في مروي إلى 489 مليون متر مكعب مقابل 494 مليون متر مكعب.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن جميع القطاعات تشهد استقرارا، فيما أشار إلى استمرار التخزين في جميع السدود، ونبه المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة.