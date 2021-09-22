"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أدانت منظمة التعاون الإسلامي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم أمس الثلاثاء في السودان واستهدفت تقويض الاستقرار والانتقال السياسي السلمي في البلاد.



وأعربت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان ودعمها للمرحلة الانتقالية وفقاً لقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية المنظمة الخاصة بالتضامن مع السودان، التي تدعم تحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي وقعت عليها منظمة التعاوِن الاسلامي ضمن الشهود الدوليين.

وأعربت المنظمة عن دعم جهود الحكومة الانتقالية الرامية لتحقيق السلام الشامل ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني تحقيقاً للاستقرار والتنمية والازدهار.