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الإمارات تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الإمارات تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، وأكدت التزامها بمواصلة دعم المرحلة الانتقالية في السودان.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أعلنت فيه "رفضها أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار"، مؤكدة تضامن دولة الإمارات والتزامها بوقوفها إلى جانب السودان من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية.

وأعلنت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء، عن احباطها محاولة انقلاب، واعتقال  جميع المشاركين في المحاولة وبدء التحقيق معهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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