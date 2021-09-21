مفوضية الاتحاد الإفريقي تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان.



وندد فقي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، المحاولة الفاشلة لقلب نظام المرحلة الانتقالية في السودان التي ضحى من أجلها الشعب السوداني وعمل من أجلها الاتحاد الإفريقي بكل قواه.

ودعا فقي الشعب السوداني إلى التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية النابعة من إرادة جميع القوى الوطنية مدنية كانت أو عسكرية.

وأكد الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي والنصوص الدستورية المكونة لاتفاق الخرطوم واتفاق السلام المبرم في جوبا والمضي قدمًا وبإرادة قوية لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تقود لانتخابات ديمقراطية حرة وشففة.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت اليوم الثلاثاء، إحباط "محاولة انقلابية"، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي قبل قليل إلى سلاح المدرعات والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".