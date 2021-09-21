رئيس الوزراء: تم القبض على المسؤولين عن الانقلاب الفاشل

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها السودان، فجر اليوم الثلاثاء، كانت تستهدف الثورة السودانية، وكل ما حققه الشعب من إنجازات لتقويض الانتقال المدني الديموقراطي للسلطة، مردفا: "لكن عزيمة الشعب كانت أقوى".



وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه سيوالي متابعة الأمر لوضع الحقائق أمام اشعب السوداني، مؤكدا القبض على المسؤولين عن الانقلاب الفاشل، وأنه سيتم محاسبة العسكريين والمدنيين المسؤولين عنه.

وأوضح أنه محاولة الانقلاب تستدعي مراجعة كاملة لتجربة انتقال السلطة بكل شفافية، قائلا إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الانتقال ومواصلة تفكيك نظام الـ30 من يونيو الذي ما يزال يشكل خطرا على انتقال السلطة.