عاجل.. الجيش: اعتقال 21 ضابطا من الضالعين في محاولة الانقلاب

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

اعتقل الجيش السوداني، 21 ضابطا وعددا من الجنود فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة، اليوم الثلاثاء.



وأعلن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش، العميد الطاهر أبو هاجه، أن ”البحث جار للقبض على بقية الضالعين في المحاولة“.

وقال أبو هاجه في بيان صدر عنه، إن ”القوات المسلحة استعادت السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها مدبرو الانقلاب“، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية، إحباط محاولة انقلابية

وذكر بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، أن ”المحاولة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة الموالين للنظام السابق“.

وكان التلفزيون السوداني الرسمي والإذاعة السودانية أعلنا في وقت سابق عن محاولة انقلابية فاشلة على الحكومة الانتقالية الحاكمة.

وقطع التلفزيون الرسمي البث، معلنا عن المحاولة الانقلابية على السلطة.

وأغلقت القوات المسلحة جسر النيل الأبيض الرابط بين العاصمة الخرطوم وأم درمان، صباح اليوم، لكن السلطات أعادت فتح الجسر أمام حركة المرور وسط انتشار كثيف لقوات الجيش السوداني.