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وصول وفد رسمي من مؤسسة البصر العالمية الخرطوم اليوم

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 20 سبتمبر 2021

وصل صباح اليوم دكتورعادل بن عبد العزيز الرشود الأمين العام لمؤسسة البصر العالمية  قادماً من المملكة العربية  في زيارة رسمية وعملية تستغرق ثلاثة أيام يرافقه فيها المهندس فريد الياقوت المدير التنفيذي للمؤسسة والدكتور زياد السويدان مسؤول قطاع السودان وعدداً من المسؤولين بالمؤسسة.

قال د.الرشود في تصريح صحفي عقب وصوله مطار الخرطوم إن الزيارة تأتي في إطار متابعة أنشطة المؤسسة للوقوف على سير العمل خاصة بعد توقف بعض المشروعات  بسبب جائحة التي اجتاحت العالم وأثرت على كثير من دول العالم.

وكان في إستقبال الوفد نائب المدير الإقليمي حسام الدين عوض عبدالله  ومدير التخطيط والمشروعات د.أمير أبو قرون ،إضافة إلى مدير الإدارة العامة للموارد المالية لقمان معروف .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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